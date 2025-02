De vrijgelaten gijzelaar, weduwnaar en vader Yarden Bibas sprak tijdens de begrafenis over zijn vrouw: „Ik herinner me de eerste keer dat ik 'mi amor' tegen je zei. Dat was helemaal aan het begin van onze relatie".

„Ik denk aan alles wat we samen hebben meegemaakt – zoveel mooie herinneringen", zei hij. „Ik herinner me de geboortes van Ariel en Kfir. Ik herinner me de dagen dat we thuis of in een café zaten, alleen wij tweeën, en urenlang over van alles en nog wat praatten. Het was geweldig. Ik mis die tijden zo ontzettend."

Ook sprak Yarden Bibas over Ariel en Kfir. Over Ariel zei hij: „Jij maakte mij vader. Jij maakte van ons een gezin. Jij leerde me wat echt belangrijk is in het leven en wat verantwoordelijkheid betekent".

Over Kfir sprak Bibas: „Kfir, het spijt me dat ik je niet beter heb kunnen beschermen, maar ik wil dat je weet dat ik zielsveel van je hou en je vreselijk mis. Ik mis het om zachtjes in je te bijten en je lach te horen. Ik mis onze ochtendspelletjes, wanneer mama me vroeg om op je te letten voordat ik naar mijn werk ging. Ik koesterde die kleine momenten zo, en ik mis ze nu meer dan ooit".