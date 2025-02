Turkse media verwachten dat PKK-leider oproept tot ontwapening

Dit zou het derde bezoek van een DEM-delegatie aan Öcalan in enkele maanden zijn. Turkse media gaan ervan uit dat hij de strijders van de PKK zal oproepen de wapens neer te leggen.

De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) is een extreemlinkse Koerdische groep die in 1978 is opgericht. Sinds de eerste helft van de jaren tachtig probeert de PKK met geweld een Koerdische regio autonoom of onafhankelijk te maken.

Turkije, de Europese Unie en de VS beschouwen de PKK als een terroristische organisatie. De door PKK-leden vereerde leider Öcalan werd in 1999 in Kenia opgepakt en aan Turkije uitgeleverd. Hij zit gevangen op een eilandje in de Zee van Marmara, ten zuiden van Istanbul.

Er zijn eerder toenaderingspogingen geweest tussen de Turkse regering van Recep Tayyip Erdogan en de PKK-leider. Maar in 2015 strandden gesprekken tussen Öcalan en de Turkse overheid.