Wolters Kluwer onderuit op beurs na aankondigen pensioen topvrouw

Wolters Kluwer noteerde kort na de openingsbel op Beursplein 5 ruim 8 procent lager. In de internationale zakenwereld staat McKinstry in hoog aanzien. Wolters Kluwer publiceerde ook zijn jaarcijfers.

Ook JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, gaf beleggers inzage in de boeken. Die resultaten werden goed ontvangen. Het aandeel noteerde bijna 5 procent hoger. JDE Peet’s heeft vorig jaar een hogere omzet behaald, vooral door prijsverhogingen. Het concern verwacht daarbij dat de „historisch hoge” koffieprijzen in de nabije toekomst niet zullen dalen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel licht lager op 928,66 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, won 1 procent tot 885,54 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Beleggers verwerkten verder onder meer cijfers van chiptoeleverancier ASM International (ASMI). Het bedrijf uit Almere heeft de winst in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim zien verdubbelen. De orderinstroom leek evenwel tegen te vallen en het aandeel zakte bijna 2 procent.

In Brussel won AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, bijna 7 procent. De rivaal van Heineken heeft vorig jaar iets minder bier verkocht, maar boekte door prijsverhogingen wel een hogere omzet. De cijfers van de brouwer, bekend van onder meer Hertog Jan, Jupiler, Corona en Leffe, waren beter dan alom door kenners was voorzien.

Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep, Chrysler en Fiat, was in Milaan een grote verliezer. De koers zakte bijna 5 procent. Het autoconcern zag zijn nettowinst vorig jaar met 70 procent kelderen door tegenvallende autoverkopen. Voor dit jaar verwacht Stellantis daarbij weinig verbetering in de winstgevendheid.

De euro verloor licht in waarde ten opzichte van de dollar en was 1,0508 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 69,10 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 73,19 dollar per vat.