Meer plastic flesjes ingeleverd, maar doel weer niet gehaald

Verpact merkt op dat op plastic flessen voor zuivel en sap geen statiegeld hoeft te zitten, maar dat die wel meetellen in de inzameldoelstelling. Ongeveer 12 procent van de plastic drankflessen is zuivelverpakkingen, zoals grote plastic melkflessen. „Dit betekent dat zelfs als alle statiegeldflesjes en -flessen zouden worden ingeleverd, de inzameldoelstelling van 90 procent op dit moment niet kan worden gehaald”, stelt Verpact, die pleit voor een „eerlijke doelstelling”.

Om het makkelijker te maken om flesjes en blikjes in te leveren moeten er meer innamepunten komen. Vorig jaar zijn er bijna 900 nieuwe plekken bijgekomen waar mensen statiegeld kunnen terugkrijgen. Volgens Verpact blijft het echter lastig om ervoor te zorgen dat nieuwe locaties vrijwillig een innamepunt willen worden. Daarom pleit de organisatie voor een „gerichte innameplicht” voor locaties vanaf een bepaalde hoeveelheid verkochte blikjes en flessen of vanaf een bepaalde hoeveelheid bezoekers of verkoopvloeroppervlakte.

„Onze missie is er eentje van de lange adem, want gedrag veranderen van mensen kost gewoon veel tijd”, zegt bestuursvoorzitter Hester Klein Lankhorst van Verpact. Ze zegt trots te zijn op de stappen die al zijn gezet. „We zitten in een cruciale fase waarin we grondstoffen keihard nodig hebben. Een gerichte innameplicht kan het verschil maken in de verdere groei.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft met dwangsommen gedreigd om verbetering af te dwingen, omdat de inzamelnorm niet wordt gehaald. De ILT wilde onder meer dat producenten en importeurs van bijvoorbeeld frisdranken het voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker maken om plastic drankflessen in te leveren. Zo zou onderzocht moeten worden of het daarvoor nodig is om het statiegeld te verhogen. Verpact zei later dat een hoger statiegeldbedrag er nauwelijks voor zorgt dat mensen ze veel vaker inleveren.