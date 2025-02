Wolters Kluwer-baas Nancy McKinstry gaat na 22 jaar met pensioen

De 66-jarige McKinstry is sinds 2003 de hoogste baas bij de onderneming. In de internationale zakenwereld staat ze in hoog aanzien. Het Amerikaanse tijdschrift Fortune nam haar herhaaldelijk op in zijn lijst met machtigste zakenvrouwen buiten de Verenigde Staten.

Volgens Wolters Kluwer vertrekt McKinstry in februari volgend jaar. Stacey Caywood is voorgedragen als haar opvolger. Zij is sinds 2020 hoofd van de gezondheidstak van Wolters Kluwer.