Brouwer achter Hertog Jan verkoopt minder bier door afname China

Economie

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft vorig jaar iets minder bier verkocht, maar boekte door prijsverhogingen wel een hogere omzet. De brouwer, bekend van onder meer Hertog Jan, Jupiler, Corona en Leffe, had naar eigen zeggen last van consumenten in China en Argentinië die minder drank kochten.