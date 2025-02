Moederbedrijf Douwe Egberts profiteert van prijsverhogingen

JDE Peet’s boekte vorig jaar een omzet van 8,8 miljard euro, 5,3 procent meer dan het jaar daarvoor. De nettowinst schoot met bijna de helft (49,2 procent) omhoog tot 543 miljoen euro. Topman Rafa Oliveira zegt „erg blij te zijn met de sterke resultaten” en beloont zijn aandeelhouders met een dividendverhoging van 4,3 procent.

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf ligt al tijden in de clinch met de supermarkten Albert Heijn en Jumbo over de hoge koffieprijzen die JDE vraagt, wat resulteert in lege schappen. Over het verloop van deze moeizame onderhandelingen maakte JDE woensdag niets bekend.

Volgens JDE Peet’s zijn de prijzen van koffiebonen meer dan verdubbeld vergeleken met een jaar geleden, onder meer door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen. Ook waren er „meerdere verstoringen in de toeleveringsketen”, terwijl macro-economische en geopolitieke factoren eveneens een rol speelden. Om de „ongekende inflatie” van koffie aan te pakken wil het concern een aantal productiviteits- en efficiëntiemaatregelen nemen.

De onderneming kondigde vorige maand het vertrek aan van financieel topman Scott Gray. Hij wordt opgevolgd door Yang Xu, momenteel financieel directeur bij het Zwitserse concern Straumann Group, werd woensdag bekend.