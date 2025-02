Hoogste rechter bepaalt weer of asielopvang Schiphol mag

De zaak gaat over een man die op 1 januari op Schiphol landde met een vliegtuig uit Taiwan. Na aankomst vroeg hij asiel aan, waarna hij werd overgebracht naar het Justitieel Complex Schiphol.

Op Schiphol zitten ongeveer 150 asielzoekers. Zij worden elke nacht van 22.00 uur tot 08.00 uur opgesloten in een cel, met de deur op slot. Ze hebben weinig mogelijkheden om te luchten, kunnen zich niet vrij door hun deel van het gebouw bewegen en worden ook beperkt in het gebruik van hun eigen mobiele telefoons. In de gangen en bij de trappen kunnen ze gevangenen uit de andere vleugel van het complex tegenkomen.

De rechtbank bepaalde eind januari dat de man daar niet mocht worden opgesloten. Hij werd te veel behandeld als een gevangene. Dat is volgens de rechters in strijd met Europese regels. De Raad van State had twee dagen ervoor juist geoordeeld dat een andere asielzoeker er wel mocht worden opgevangen. Er zijn genoeg verschillen tussen de asielvleugel en de gevangenis, bepaalde de hoogste bestuursrechter toen.

Er lopen nog ongeveer honderd vergelijkbare zaken. De Raad van State moet over elke zaak apart oordelen.