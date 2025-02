Stroomstoring stort Chili in duisternis

De wijdverspreide stroomuitval werd veroorzaakt door een storing in een hoogspanningsleiding in het noorden van het land, zei minister van Binnenlandse Zaken Carolina Toha. In Santiago viel de straatverlichting uit en klonk overal het geloei van de sirenes van hulpdiensten. De metro van Santiago, die miljoenen passagiers vervoert, werd gesloten. Passagiers werden geëvacueerd uit stilstaande treinen.

Het leger is in het hele land ingezet om de orde te handhaven, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens directeur Ernesto Huber van de Nationale Elektriciteitscoördinator van Chili (CEN) is nog niet bekend wanneer de elektriciteit in het hele land is hersteld. Wel beginnen gebieden in het noorden en zuiden weer stroom te krijgen, aldus Huber.

De stroomstoring trof ook gebieden waar veel mijnbouw plaatsvindt. Ook ’s werelds grootste kopermijn Escondida zat zonder elektriciteit. Chili is de grootste koperproducent ter wereld.