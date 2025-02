Twaalf mensen onwel in hotel op Scheveningse Pier

Onder de twaalf zijn ook twee ambulancemedewerkers die op de melding over de onwelwordingen waren afgekomen en die in het hotel, De Pier Suites, zijn geweest. De anderen zijn gasten of medewerkers van het hotel.

De brandweer onderzoekt wat de onwelwordingen heeft veroorzaakt. De Pier Suites wilde dinsdagavond laat niet reageren op het incident.