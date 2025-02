Trump lanceert gold card-visumprogramma voor investeerders

„We gaan een gold card verkopen”, zei Trump tijdens de ceremonie. „We gaan een prijskaartje van ongeveer 5 miljoen dollar aan die kaart hangen, en dat geeft je green card-privileges.” Een green card is de werkvergunning die momenteel wordt afgegeven aan permanente inwoners van de VS. Trump zei ervan uit te gaan dat voor de lancering van het programma geen goedkeuring van het Congres nodig is.

In de VS bestaat al het zogeheten EB-5-programma, waarmee immigranteninvesteerders een green card kunnen verwerven wanneer ze voor een bepaald bedrag investeren in een bedrijf in de VS. Handelsminister Lutnick gaf aan dat de gold card het EB-5-programma zal vervangen, omdat het „vol onzin” staat.