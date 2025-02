Populariteit reisbureaus stijgt door interesse van jongeren

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Het reisbureau is al vaak ten dode opgeschreven omdat de generatie die is opgegroeid met internet, zichzelf wel zou helpen bij het boeken van reizen. Dit blijkt een deel van de zogeheten generatie Z, geboren tussen 1997 en 2012, te veel tijd te kosten, waardoor er weer nieuwe klandizie voor het reisbureau ontstaat.

„Een ticket voor een weekendje weg naar Mallorca boekt men wel zelf. Maar we zien een nieuwe trend, waarbij gen Z iets op Instagram of TikTok ziet dat zich niet eenvoudig laat boeken, en dan een reisspecialist opzoekt om precies datgene te regelen wat helemaal „Insta” is”, zegt Aage Dünhaupt van TUI Group, een van de grotere reisconcerns in Europa.

In totaal wordt ongeveer 15 procent van de Nederlandse reizen geboekt via een reisorganisatie. „Op internet hebben velen toch last van keuzestress en is men vaak veel tijd kwijt aan al het uitzoekwerk. Een deel van de jongeren wil ook onbezorgd in het vliegtuig of de bus zitten en weten dat het goed zit, mocht het onverhoopt misgaan”, zegt Martine Langerak van reisorgansiatie Sunweb.

Wel letten jongeren op hun geld bij het boeken van een reis. Uit onderzoek van Sunweb blijkt dat niet minder dan 85 procent van mensen jonger dan 34 jaar, prijsbewust te werk gaat bij het regelen van een vakantie.