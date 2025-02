Tesla flink lager op Wall Street na tegenvallende verkopen Europa

Het aandeel sloot 8,4 procent lager. Als gevolg van de koersval zakte de beurswaarde van Tesla onder de grens van 1 biljoen dollar. De verkoop van elektrische auto’s over de gehele linie in de Europese Unie zat juist flink in de lift, meldde ACEA dinsdag.

Beleggers hadden verder oog voor de chipsector, die onder druk staat door de vrees voor meer exportmaatregelen. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan om de export van chips en chipapparatuur naar China verder te beperken. Ook zou de verkoop van chips van het Amerikaanse Nvidia aan China verder aan banden worden gelegd. Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld, zakte 2,8 procent. Maandag verloor Nvidia, dat woensdag met cijfers komt, al ruim 3 procent.

Ook verwerkten beleggers cijfers over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Dit is in februari het sterkst gedaald sinds augustus 2021, wat duidt op zorgen over de economie en onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse regering. Consumenten zijn onder meer pessimistischer over de huidige en toekomstige arbeidsmarktomstandigheden. Ook houden zij sterker rekening met een recessie in het komende jaar.

De algehele stemming op Wall Street was door deze ontwikkelingen overwegend negatief. De Dow-Jonesindex steeg wel, met 0,4 procent tot 43.621,16 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 5955,25 punten en de Nasdaq verloor 1,4 procent tot 19.026,39 punten. De techgraadmeter sloot maandag ook al ruim 1 procent lager.

Home Depot eindigde 2,8 procent hoger. De doe-het-zelfketen boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. Het bedrijf zag daarbij de verkopen bij filialen die langer dan een jaar open zijn weer stijgen, na een daling in de afgelopen acht kwartalen.

Cryptobeurs Coinbase verloor 6,4 procent door de scherpe koersdalingen van digitale munten. Zo zakte de waarde van de bitcoin voor het eerst in meer dan een maand tijd onder de 90.000 dollar. Op 20 januari, de dag van de inauguratie van Trump, bereikte de bitcoin nog een record van meer dan 109.000 dollar.