FT: Oekraïne akkoord met grondstoffendeal met VS

President Volodymyr Zelensky had eerder nog veiligheidsgaranties voor Oekraïne geëist, maar de Amerikanen veegden die optie van tafel. Trump wil toegang tot Oekraïense mineralen als vergoeding voor de miljarden dollars aan hulp die Oekraïne heeft gekregen onder de vorige Amerikaanse regering voor de strijd tegen de Russen.

De deal zou vrijdag in Washington kunnen worden ondertekend, verwachtte de anonieme Oekraïense functionaris. Regeringsfunctionarissen werken nog aan de details. De Amerikanen schrapten alle clausules „die ons niet aanstonden, in het bijzonder de 500 miljard dollar” die de mineralen de Verenigde Staten zouden moeten opleveren, zei de Oekraïense ingewijde.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei onlangs dat de mineralendeal een garantie van de VS is „om zwaar te investeren in de economische toekomst.” Hij sprak over een economische veiligheidsgarantie.