Warner Bros. Discovery sluit volgens memo drie gamestudio’s

Met de ingreep wil het bedrijf de winstgevendheid van zijn afdeling voor games vergroten. Die tak heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Zo moest Warner Bros. Discovery miljoenen afschrijven nadat de game Suicide Squad: Kill the Justice League niet was aangeslagen bij het grote publiek. Datzelfde gebeurde nadat de games Harry Potter: Quidditch Champions en MultiVersus de hoge verwachtingen niet wisten waar te maken.

Door de sluiting van Monolith Productions wordt ook niet langer gewerkt aan de ontwikkeling van een game met superheld Wonder Woman in de hoofdrol. Bloomberg meldde eerder deze maand op basis van ingewijden dat de ontwikkeling, die volgens de bronnen al meer dan 100 miljoen dollar heeft gekost, vorig jaar opnieuw is gestart.

„De kwaliteit van te veel van onze nieuwe releases is tekortgeschoten”, schrijft games- en streaminghoofd JB Perrette van Warner Bros. Discovery in de memo. „We moeten substantiële veranderingen aanbrengen in onze portfolio en teamstructuur als we de nodige middelen willen inzetten om terug te keren naar een strategie van ‘minder maar grotere franchises’.”

De gamesdivisie van Warner Bros. Discovery zat ook achter Hogwarts Legacy, gebaseerd op de Harry Potter-wereld. Die game, ontwikkeld door dochterbedrijf Avalanche Software, groeide uit tot het bestverkochte spel van 2023. Avalanche werkt inmiddels aan nieuwe content voor die titel.