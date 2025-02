„Ik ontvang dit weekend een aantal landen om verder te bespreken hoe we als bondgenoten samen vooruit kunnen gaan, gezien de situatie waar we mee worden geconfronteerd”, zei Starmer tegen verslaggevers, zonder details te delen. De Poolse premier Donald Tusk vertelde eerder al zondag in Londen te zullen zijn voor een overleg met „een groep leiders” over „gemeenschappelijke defensieplannen”.

Starmer zei ook dat hij dinsdag contact heeft gehad met de Franse president Emmanuel Macron, na diens bezoek aan Washington. De premier heeft in navolging van Macron donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. De Amerikaanse president wil de oorlog in Oekraïne snel beëindigen en eist dat Europa meer doet voor zijn eigen veiligheid.