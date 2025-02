Koningin Máxima bezoekt Anne Frank-tentoonstelling in New York

Binnenland

Koningin Máxima heeft dinsdag in New York een bezoek gebracht aan het Center for Jewish History, waar momenteel een tentoonstelling over Anne Frank te zien is. De vorstin, die in Amerika is in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA), werd er rondgeleid door Ronald Leopold, de algemeen directeur van de Anne Frank Stichting.