Chipbedrijven en Unilever trekken AEX in het rood

Volgens Unilever-voorzitter Ian Meakins is de raad van bestuur van het bedrijf tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar, maar „er is veel meer te doen om de best mogelijke resultaten te behalen”. Schumacher wordt opgevolgd door de Argentijn Fernando Fernandez, de huidige financieel topman van het Britse concern.

De AEX, de belangrijkste beursindex op het Damrak, eindigde 0,5 procent lager op 929,78 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 877,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,1 en 0,5 procent. De FTSE in Londen won 0,1 procent.

De aandacht bleef uitgaan naar de importtarieven van Trump. De Amerikaanse president verklaarde dat de importheffingen voor Canada en Mexico volgende week van kracht zullen worden. Trump had begin februari al heffingen van 25 procent aangekondigd op goederen uit Mexico en Canada. Die werden echter op het laatste moment met een maand uitgesteld nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd om de VS te helpen met het aanpakken van de instroom van fentanyl en vreemdelingen.

Prosus herstelde deels met een stijging van 0,7 procent, na de koersduikeling van bijna 9 procent maandag. De techinvesteerder kondigde toen de overname aan van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voor 4,1 miljard euro. Just Eat Takeaway, de eigenaar van bezorgdienst Thuisbezorgd.nl, steeg maandag ruim 54 procent na het overnamenieuws. Dinsdag kwam daar 0,4 procent bij.

Koffiefabrikant JDE Peet’s prijkte bovenaan de MidKap met een koerswinst van 2,7 procent. Het concern publiceert woensdag zijn resultaten.

In Parijs eindigde Airbus 0,1 procent in de min, ondanks de bekendmaking van een grote deal. Het Europese luchtvaartconcern maakte bekend een communicatienetwerk te gaan ontwikkelen voor de Franse lucht- en zeemacht. Met het contract is een waarde van 480 miljoen euro gemoeid. Airbus trekt op met de Franse scheepsbouwer Naval. Het doel is om het netwerk tussen 2028 en 2032 op ruim tachtig schepen te installeren.