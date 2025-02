Rechter verwerpt geluidseisen gemeente aan horeca Rotterdam

In de eisen van het college stonden regels voor het maximale muziekgeluidniveau binnen de horecagelegenheden. Ook waren er nieuwe voorschriften zoals de installatie van geluidmonitoringssystemen, geluidssluizen, gevelisolatie en geluidsbegrenzers voor muziek op terrassen. De bedrijven gingen in beroep tegen de maatregelen en hebben nu voorlopig gelijk gekregen van de rechtbank. De horecaondernemers vrezen dat de nieuwe eisen hun exploitatie in gevaar zullen brengen.

Volgens de rechtbank „is er nog veel onzekerheid over de praktische uitvoering van de voorgestelde maatregelen, zoals de werking van het nieuwe geluidmonitoringssysteem en de effectiviteit van de geluidssluis, vooral bij grote bezoekersaantallen”.

De rechtbank keek ook naar de situatie sinds de bouw van de studentenwoningen in 2017 nabij de horecagelegenheden. De geluidsoverlast in dit gebied is toegenomen. Op dit moment loopt er een rechtszaak over het bestemmingsplan voor deze studentenwoningen, waarin wordt onderzocht of de gemeente de woningen wel had mogen toestaan. „Dit voegt extra onzekerheid toe aan de situatie”, aldus de rechtbank.