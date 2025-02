Toezichthouder wil dat CZ meer doet tegen wachtlijsten in zorg

Volgens de NZa is het de eerste keer dat een zorgverzekeraar te maken krijgt met extra toezicht.

Verzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Ze moeten in de gaten houden of patiënten de goede zorg kunnen krijgen en of zorgaanbieders de patiënten nog kunnen helpen. Als dat niet lukt en de wachtlijsten te groot worden, moeten verzekeraars afspraken maken over oplossingen.

Volgens de zorgautoriteit deed CZ niet genoeg om problemen in beeld te krijgen en oplossingen te zoeken. CZ kreeg de opdracht om dit te verbeteren, maar had die „te smal opgevat”. De verzekeraar moet nu uitleggen hoe hij zich alsnog aan de opdracht van de NZa gaat houden. Als de toezichthouder niet tevreden is, kan CZ een dwangsom krijgen.

CZ zegt bezig te zijn met een verbeterprogramma. „Het is helaas niet gelukt de bevindingen die geconstateerd zijn helemaal op te lossen en CZ zal de komende periode dan ook versterkt inzetten op het verbetertraject.” De zorgverzekeraar zegt dat de toegankelijkheid van de zorg in Nederland onder druk staat. „Dat maakt de uitdaging voor zorgverzekeraars om zorg die nodig is te regelen, extra groot.”

De zorgautoriteit had een andere verzekeraar ook een opdracht gegeven om de wachttijden aan te pakken. Dat bedrijf heeft zich wel aan de opdracht gehouden, en daarom wordt die naam niet bekendgemaakt.