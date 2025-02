Bloomberg: Italië wil af van topman chipbedrijf STMicro

Volgens de ingewijden is Italië niet tevreden over de Franse topman Jean-Marc Chéry door de zwakke prestaties van STMicroelectronics op de aandelenbeurs in verhouding met andere chipbedrijven. STMicroelectronics is een belangrijke leverancier van chips aan de Europese auto-industrie die het momenteel erg moeilijk heeft. In januari verklaarde het bedrijf nog dat 2024 een van de slechtste jaren ooit was. Naar verluidt wil STMicroelectronics tot wel 3000 banen schrappen in verband met de zwakke vraag.

Het onderwerp zal volgens Bloomberg nu besproken gaan worden tussen Rome en Parijs. STMicroelectronics ontstond in 1987 door een fusie van Franse en Italiaanse staatschipbedrijven. De twee landen zien het halfgeleiderconcern als een strategisch belangrijk bedrijf.