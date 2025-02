WHO ziet te veel onnodige sterfte onder kinderen in Europa

De organisatie registreerde in 2022 dat 75.647 kinderen onder de vijf jaar waren overleden. De belangrijkste doodsoorzaken waren complicaties door vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen en luchtweginfecties. Die waren „te voorkomen of te behandelen met goed ingrijpen”, aldus de WHO.

Van elke duizend kinderen die levend ter wereld kwamen, overleden gemiddeld 2,2 binnen de eerste levensmaand. De sterfte was het grootst in de voormalige Sovjetrepublieken, maar ook Nederland deed het slechter dan het Europese gemiddelde, met 2,6 sterfgevallen op elke duizend baby’s. In zes van de 53 landen nam de sterfte toe. Nederland was één van de acht landen waar het aantal sterfgevallen afvlakte.

Ook op andere terreinen ziet de WHO dat de gezondheid in Europa stagneert. Zo had een op de vijf jongeren mentale problemen. Zelfmoord was de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen van 15 tot 29 jaar. Een op de drie schoolgaande kinderen kampte met overgewicht. „In onze online, verbonden wereld voelen onze jongeren zich eenzamer dan ooit. Veel mensen hebben moeite met hun gewicht en hun zelfvertrouwen. Als volwassenen houden ze problemen met hun gezondheid”, aldus WHO-directeur Hans Kluge.