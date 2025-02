Utrecht krijgt grootste autovrije stadswijk van Nederland

Het aanbod bestaat uit 1800 sociale huurwoningen, 1500 middenhuur en betaalbare koophuizen en 2700 vrije sector huur- en koopwoningen, aldus de gemeente.

Ondanks de relatief beperkte oppervlakte van de wijk is meer dan de helft van de openbare ruimte, daken en binnentuinen groen, stelt de gemeente. Er komt ruimte voor veel verschillende planten en dieren, wateropvang en voorzieningen waarmee hittestress kan worden voorkomen. In de wijk komt ruimte voor 250 deelauto’s, 21.500 fietsparkeerplekken in de gebouwen en twee logistieke hubs voor pakketjes. De parkeergarages komen aan de rand van de wijk te liggen. In de wijk komt hoogwaardig openbaar vervoer.

Merwede maakt deel uit van een omvangrijk Utrechts bouwplan waarmee de stad vanaf 2030 zo’n 63.000 tot 77.000 woningen wil neerzetten.