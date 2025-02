‘Groot verdriet’ op school van Schiedamse klasgenoten

Binnenland

Op de school in Vlaardingen van zowel het dodelijke slachtoffer als de verdachte van de steekpartij in Schiedam, heerst „groot verdriet en verslagenheid”, aldus een woordvoerder van Lentiz onderwijsgroep. De twee jongens zaten bij elkaar in de brugklas op het Geuzencollege, bevestigde de woordvoerder.