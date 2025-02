Bijna 70 procent van startbewijzen Nijmeegse Vierdaagse verkocht

Binnenland

De kaartverkoop voor de Nijmeegse Vierdaagse is „voortvarend” van start gegaan, meldt de organisatie. Dinsdagochtend rond 10.00 uur waren 32.366 startbewijzen verkocht, van de 47.000 die er in totaal te vergeven zijn. Volgens de organisatie is dat veel meer dan op de eerste dag van de verkoop in 2024. „We zijn overweldigd door het enthousiasme van deelnemers.”