Wereldbank: wederopbouw Oekraïne kost nu 524 miljard dollar

De stijging van de kosten hangt vooral samen met de grotere schade aan de energie-infrastructuur van Oekraïne, zoals energiecentrales, verdeelstations en stroomnetwerken. Daar is sprake van een stijging van de schade met 70 procent in vergelijking met vorig jaar, aldus de onderzoekers. Rusland valt die energie-infrastructuur vaak aan met raketten en drones, bijvoorbeeld om de bevolking te demoraliseren.

De grootste fysieke schadepost is voor het herstel van huizen en appartementen van het oorlogsgeweld. Daarvoor wordt nu een bedrag van 84 miljard dollar geschat. Naar schatting is ongeveer 13 procent van de huizen in Oekraïne verwoest, wat meer dan 2,5 miljoen huishoudens treft.