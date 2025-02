Celstraf voor gooien speer naar politie bij UvA-demonstratie

Dit gebeurde tijdens de pro-Palestinademonstratie op 8 mei vorig jaar bij de universiteitsgebouwen aan de Oudezijds Voorburgwal. Studenten hadden daar barricades opgeworpen. Simone Z. sloeg ook met stokken naar de politie en klom op een shovel van de ME, waar ze van moest worden afgetrokken.

De officier had vier maanden cel geëist tegen de student biomedische wetenschappen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. „Een celstraf is de enige passende straf voor dit geweld tegen de politie”, zei de officier van justitie. De verdachte zat drie dagen in voorarrest.

Z. was maandag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam, omdat ze dat volgens haar raadsvrouw psychisch niet aankon. Wel gaf ze maandag een interview aan de Amsterdamse nieuwszender AT5 waarin ze het slaan met de stok bekende. Voor de tv-camera zei ze dat ze zichzelf onschuldig acht, omdat agenten beschermende kleding dragen en ervoor worden betaald om in te grijpen bij demonstraties. „De politie wordt niet betaald om geslagen te worden. Een helder vonnis is nodig om haar dit duidelijk te maken”, aldus de aanklager.

De politierechter sprak van ernstige feiten. „De context was een demonstratie en demonstreren is een groot goed, maar er zitten wel grenzen aan. Met name als het gaat om geweld tegen de ME en agenten, die er zijn om de orde te bewaken”, zei de rechter. Volgens haar had Z. „beter weg kunnen gaan”, zoals door de politie was omgeroepen. De rechter zei ook dat Z. het opruimen van de barricades had gefrustreerd door op de shovel te klimmen.

Dinsdagochtend staan nog twee verdachten terecht voor openlijk geweld tijdens de studentenprotesten.