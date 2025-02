Bitcoin voor het eerst in maand tijd onder 90.000 dollar

Bij die hack werd naar schatting 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,4 miljard euro) aan cryptomunten buitgemaakt. Bybit werd opgericht in 2018 en het in Dubai gevestigde platform is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Ook een memecoinschandaal waarbij de Argentijnse president Javier Milei betrokken was, zorgt voor terughoudendheid bij cryptobeleggers.

De bitcoin was dinsdagochtend ongeveer 88.700 dollar waard, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Dat is ruim 7 procent minder dan een dag eerder. Op 20 januari, de dag van de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump, bereikte de bitcoin nog een record van meer dan 109.000 dollar. Dat kwam door de verwachting dat Trump de regelgeving rond digitale munten zou gaan versoepelen. Ook andere cryptomunten als ether, XRP, Solana en Dogecoin gingen dinsdag flink omlaag, met koersverliezen van ruim 10 procent.

Trump heeft zijn verkiezingsbelofte om van de Verenigde Staten een wereldwijde „cryptohoofdstad” te maken, nog niet waargemaakt. Wel heeft hij zijn eigen memecoin, met zijn afbeelding erop, gelanceerd. Ook Trumps vrouw Melania heeft haar eigen memecoin.

In Argentinië ligt president Milei onder vuur omdat hij eerder deze maand de cryptomunt $LIBRA had aangeprezen. De koers van die munt steeg daarop snel, maar stortte net zo snel weer in waardoor veel investeerders hun geld verloren. Deskundigen spreken van een zogeheten ‘rug pull’, waarbij de waarde van een cryptomunt met hulp van een bekend persoon wordt opgedreven. Vervolgens verkopen de ontwikkelaars van die munt hun eigen aandeel, wat leidt tot verliezen voor argeloze investeerders die later instappen. Milei verklaarde later de details van het project niet te kennen en geen banden te hebben met de betrokken partijen.