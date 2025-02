Analisten reageren verrast op vertrek Unilever-topman

Economie

Analisten zijn verrast over het vertrek van Unilever-topman Hein Schumacher. Hij werd in juli 2023 de baas van het concern achter merken als Knorr en Axe, maar stopt volgende maand al. „Vertrekken na twintig maanden is een beetje aan de korte kant. Ik had niet verwacht dat hij zo snel zou vertrekken”, aldus ING-analist Reginald Watson.