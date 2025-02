Unilever zakt op Damrak na aankondiging vertrek topman Schumacher

Schumacher was nog niet lang de hoogste baas bij Unilever. Hij nam in juli 2023 het roer over van Alan Jope, nadat de activistische belegger Nelson Peltz een belang had genomen in Unilever en was toegetreden tot de raad van bestuur. Zijn benoeming tot topman werd destijds verwelkomd door Peltz, die een reputatie heeft als het gaat om het opschudden van bedrijven in consumptiegoederen. Unilever maakte eerder deze maand bekend dat de winst in 2024 met ruim een tiende is gedaald. Ook waarschuwde het concern voor een trage start van dit jaar.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 929,86 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 881,69 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen steeg 0,2 procent.

De aandacht bleef uitgaan naar de importtarieven van Trump. De Amerikaanse president verklaarde dat de importheffingen voor Canada en Mexico volgende week van kracht zullen worden. Trump had begin februari al heffingen van 25 procent aangekondigd op goederen uit Mexico en Canada. Die werden echter op het laatste moment met een maand uitgesteld nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd om de VS te helpen met het aanpakken van de instroom van fentanyl en vreemdelingen.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 1,8 procent. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan om de export van chips en chipapparatuur naar China verder te beperken. Zo zouden Amerikaanse overheidsfunctionarissen onlangs hebben gesproken met hun Japanse en Nederlandse collega’s over het beperken van het onderhoud van de chipmachines van Tokyo Electron en ASML in China. Ook zou de verkoop van chips van Nvidia aan China verder aan banden worden gelegd.