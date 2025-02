Hein Schumacher na iets meer dan 1,5 jaar weg als topman Unilever

Volgens Unilever-voorzitter Ian Meakins is de raad van bestuur van het bedrijf tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar, maar „er is veel meer te doen om de best mogelijke resultaten te behalen”. Hij stelt dat Fernandez sinds zijn aantreden als hoogste financiële baas veel indruk heeft gemaakt.

„Het bestuur heeft veel vertrouwen in zijn vermogen om een bestuursteam van hoog niveau te leiden en de voordelen van het groei-actieplan met urgentie te realiseren”, meldt Meakins over Fernandez. De Argentijn zou daarmee ook moeten zorgen voor meer waarde van het bedrijf voor aandeelhouders, staat in het bericht.