Al die conflicten, hoe voed je op na een echtscheiding? 

„Wanneer je als ouder zelf veel pijn ervaart, is het belangrijk dat je blijft denken aan het belang van het kind. En dat is moeilijk, maar wel belangrijk”, zegt Janita, een van de ouders. „Een kind is loyaal naar beide ouders toe. Probeer dat altijd voor ogen te houden.”

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar antwoorden op vragen over christelijke opvoeding.