Zuid-Korea verlaagt rente en groeiprognose door tarieven Trump

De rente daalt met een kwart procentpunt naar 2,75 procent om de economie te stimuleren. De groei van de op drie na grootste economie van Azië wordt voor dit jaar nu voorzien op 1,5 procent. In november was die verwachting 1,9 procent. Volgens de centrale bank groeit de binnenlandse vraag zwakker dan verwacht en zullen de heffingen de export remmen.

Zuid-Korea was vorig jaar de op drie na grootste staalexporteur naar de VS. Trump heeft heffingen van 25 procent op buitenlands staal en aluminium aangekondigd en dreigt ook met hoge heffingen op auto’s, chips en farmaceutische producten. De Zuid-Koreaanse merken Kia en Hyundai exporteren veel naar de VS. Ook heeft het land grote chipbedrijven als Samsung en SK Hynix. Seoul heeft Washington gevraagd om uitzonderingen op de staalheffingen.

De economie van Zuid-Korea heeft ook te maken met de gevolgen van de politieke onrust die het consumentenvertrouwen heeft geschaad. Die onrust ontstond nadat president Yoon Suk-yeol vorig jaar kortstondig de staat van beleg had uitgeroepen. Die ongekende maatregel werd opgevat als poging de oppositie monddood te maken. Het parlement stemde echter tegen de noodtoestand, waardoor Yoon die uren later weer moest intrekken. Yoon is nu geschorst en moet terechtstaan op verdenking van rebellie.

De Bank of Korea gaf aan dat er waarschijnlijk meer renteverlagingen komen dit jaar. Centralebankgouverneur Rhee Chang-yong verklaarde dat het land voorlopig zal blijven worstelen met heffingen en dat er nieuwe industriële activiteiten ontwikkeld moeten worden om de economie vooruit te helpen. Ook zei hij dat de overheid meer moet investeren om zo de groei te steunen.