‘Togadriehoek’ Amsterdam bezorgd over afkalven rechtsstaat

De balans tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht raakt verstoord, waardoor officieren van justitie, rechters en advocaten minder goed hun werk kunnen doen, constateren ze. „Togadragers worden bedreigd en rechterlijke uitspraken worden afgedaan als ‘ook maar een mening’”, schrijven hoofdofficier van justitie René de Beukelaer, president van de Amsterdamse rechtbank Bart van Meegen en co-deken Jacqueline Schaap van de Amsterdamse orde van advocaten in De Telegraaf.

„Wij streven, ieder vanuit onze eigen rol, hetzelfde doel na: een stabiele rechtsstaat waarin alle burgers toegang tot de rechter hebben, naar slachtoffers wordt geluisterd, verdachten eerlijk worden behandeld en rechterlijke uitspraken worden nageleefd”, schrijven ze. Maar ze zien dat afkalven en willen de rechtsstaat weer sterk maken. „Samen, maar ook in samenspraak met de burgers van onze stad.”

Ze willen daarbij vooral jongeren betrekken, via een op te richten jongerenraad. „Niet alleen om uit te leggen hoe de rechtsstaat functioneert en waarom dat belangrijk is, maar ook om te horen waaraan jonge mensen behoefte hebben als het om recht en rechtvaardigheid, zekerheid en vrijheid gaat.” De briefschrijvers wijzen ook op het gedrag van burgers die gezag ondermijnen door bijvoorbeeld te demonstreren waar dat niet mag of door rechters op sociale media te bedreigen. „Dat raakt iedereen. Want als mensen zich niet meer gebonden achten aan het recht, als de wet wel voor jou geldt, maar niet voor mij, is het niet mogelijk om samen te leven. In landen om ons heen zien we waartoe dat kan leiden; corruptie, discriminatie, intimidatie. De rechtsstaat behoedt ons uiteindelijk voor het recht van de sterkste. Of van de rijkste.”