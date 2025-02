Piloot passagiersvliegtuig merkte oorlogsschepen bij Australië op

De piloot maakte melding van de situatie. „Zo kwamen we er in eerste instantie achter”, aldus de baas van de luchtverkeersleiding tegenover The Sydney Morning Herald. De oefeningen waren toen al zo’n half uur bezig. Door de Chinese oefeningen tussen Australië en Nieuw-Zeeland werden 49 vluchten omgeleid.

Hoewel de Chinese oefeningen niet in strijd waren met internationale wet- en regelgeving, lieten Australische bronnen weten dat er normaliter zo’n 24 tot 48 uur van tevoren voor wordt gewaarschuwd. Het Chinese ministerie van Defensie zei eerder al dat er van tevoren herhaaldelijk voor de oefeningen was gewaarschuwd en dat deze geen effect hadden op de vliegveiligheid in de lucht.