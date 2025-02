Trump spreekt zich uit voor bouw pijpleiding Keystone XL

Het plan voor de pijpleiding dateert al uit 2008. Het idee was dat de pijpleiding ruwe olie uit teerzandvelden van de Canadese provincie Alberta zou transporteren naar het zuiden van Verenigde Staten. Het plan stuitte op veel verzet van milieugroeperingen en belangenorganisaties van Amerikaanse inheemsen. Ook zou het de energietransitie hinderen.

Toenmalig president Barack Obama zette in 2015 een streep door een Amerikaanse vergunning voor Keystone XL. Zijn opvolger Trump draaide die beslissing in 2017 weer terug, waarna Joe Biden de aanleg van de oliepijpleiding in 2021 op zijn eerste dag als president alsnog stopzette. De bouw ervan werd nooit afgemaakt.

Alberta, dat de op twee na grootste oliereserves ter wereld bezit, is een van de grootste buitenlandse leveranciers van ruwe olie aan de VS. De regering van de provincie hield eind vorig jaar gesprekken met de energiesector over de aanleg van oliepijpleidingen in de hoop te kunnen profiteren van de terugkomst van Trump in het Witte Huis.