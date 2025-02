VN dringen aan op „duurzame vrede” tussen Rusland en Oekraïne; wapenstilstand volgens Macron „binnen enkele weken” mogelijk

In de resolutie staat ook dat de voornaamste taak van de Verenigde Naties volgens het Handvest van de VN het handhaven van de internationale vrede en veiligheid is en het vreedzaam oplossen van geschillen. Verder wordt stilgestaan bij de doden die zijn gevallen. De VS, Rusland en acht andere landen stemden voor, vijf onthielden zich van stemming. Rusland hield voor de stemming Europese aanpassingen van de resolutie tegen met zijn vetorecht.

Onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stemden niet. De Britse VN-ambassadeur Barbara Woodward diende namens de Europese leden voorstellen voor wijzigingen in. Die gingen over het vervangen van het woord „Russisch-Oekraïense conflict” door „grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland” en „duurzame vrede” door „rechtvaardige, duurzame en alomvattende vrede”. Ze stelde ook een nieuwe paragraaf voor over het waarborgen van „de territoriale integriteit van Oekraïne”.

De VN-Veiligheidsraad heeft vijftien leden. De VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn vaste leden en hebben vetorecht. Een resolutie is aangenomen als minstens negen landen voor zijn en er geen veto is uitgesproken. De groep niet-permanente leden bestaat nu uit Algerije, Denemarken, Griekenland, Guyana, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenië, Somalië en Zuid-Korea.

De Amerikaanse resolutie was eerder op maandag al aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, maar met de Europese aanpassingen. Europese landen dienden de wijzigingen in om de resolutie het bestaande standpunt van de VN te laten weerspiegelen. De VS stemden toen tegen hun eigen resolutie, nadat ze er niet in waren geslaagd de aanpassingen tegen te houden. Er was onder de VN-lidstaten voldoende steun voor de wijzigingen.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron denkt dat een wapenstilstand in Oekraïne „in de komende weken” mogelijk is. Na zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump zei Macron dat in een interview met het Amerikaanse Fox News.

„We hebben eerst een wapenstilstand nodig. Ik denk dat dat in de komende weken bereikt kan worden”, aldus Macron. Trump zei eerder op de dag al dat hij denkt dat de oorlog in Oekraïne „binnen weken” kan eindigen.

beeld AFP, Roberto Schmidt

De twee wereldleiders spraken elkaar in het Witte Huis. Volgens de Franse president was er bij het gesprek sprake van „toenadering” tussen Washington en Parijs.

Trump onderhandelt sinds deze maand met Rusland over de oorlog in Oekraïne, zonder dat Europa daarbij aan tafel zit. „Wij willen een snelle deal, maar geen fragiele”, aldus Macron over die onderhandelingen.