Nederlander (16) meldt zich bij Keulse politie om explosie club

De politie verspreidde eerder foto’s van de jongen. Volgens de politie heeft de Nederlander via zijn advocaat verklaard dat hij zichzelf herkende in de beelden en dat hij betrokken was bij de explosie. Verder zou hij geen informatie hebben gegeven en zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Toen de explosie plaatsvond was de jongen nog 15 jaar. Naast zijn jonge leeftijd maakte onder meer het feit dat hij zichzelf heeft gemeld bij de politie dat de rechtbank een arrestatiebevel tegen hem opschortte, meldt de Duitse politie. Hij moet zich wel wekelijks melden op het politiebureau.