Macron pleit voor achtervang VS bij vredesmacht in Oekraïne

„Wij willen een snelle deal, maar geen fragiele”, zei Macron tijdens een gezamenlijke persconferentie in het Witte Huis, na afloop van zijn ontmoeting met Trump. Hij is naar Washington afgereisd om te praten over de oorlog in Oekraïne. Trumps regering is begonnen met directe gesprekken met Rusland over Oekraïne, waarbij Oekraïne of de Europese Unie vooralsnog niet worden betrokken.

Macron herhaalde dat Europa meer moet doen voor zijn eigen veiligheid en bereid is dat te doen. Meerdere landen hebben gezegd vredestroepen naar Oekraïne te willen sturen bij een eventueel vredesakkoord tussen Kyiv en Moskou. „We hebben Amerikaanse ruggensteun nodig, omdat dit deel uitmaakt van de geloofwaardigheid van de veiligheidsgaranties”, zei Macron daarover.