Vaticaan meldt lichte verbetering bij zieke paus

Bij Franciscus waren er maandag geen astma-aanvallen, meldt het Vaticaan. Sommige laboratoriumresultaten toonden een verbetering.

Het hoofd van 1,4 miljard katholieken wereldwijd wordt al anderhalve week behandeld in een ziekenhuis in Rome. Vorige week werd een longontsteking geconstateerd, die beide longen heeft aangetast. Franciscus lag nog nooit zo lang in een ziekenhuis sinds hij in 2013 paus werd.