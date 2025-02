Amerikaan die Nederlandse militair doodschoot krijgt 105 jaar cel

Binnenland

De man die in 2022 in de Amerikaanse stad Indianapolis de Nederlandse militair Simmie Poetsema (26) doodschoot en twee van zijn collega’s met kogels verwondde, krijgt een celstraf van 105 jaar, meldt de lokale nieuwszender CBS4 in Indianapolis. De straf bestaat uit 60 jaar voor moord, 35 jaar voor poging tot moord en 10 jaar voor zware mishandeling.