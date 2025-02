Matthäus Passion met tien dirigenten

„De verschillen per dirigent zijn direct hoorbaar”, zegt Rob Vermeulen, hoofdvakdocent Koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Samen met sopraan Johannette Zomer organiseert Vermeulen namens de HKU het project_”_De Matthäus Binnenstebuiten”.

„Op het moment dat je een andere dirigent voor een koor of orkest zet, verandert de klank direct”, zegt Vermeulen. „Dat maakt deze uitvoeringen zo interessant voor het publiek. Een dirigent met heftige gebaren en sterke polsbewegingen laat een koor zwaarder zingen. Er wordt dan meer druk uitgeoefend op de stemmen. Iemand met een meer vloeiende motoriek zal lichter dirigeren. Het koor zal meer verbinding maken met de klank. Soms teveel, dan wordt het een gebonden soep en dat is ook weer niet de bedoeling. Dirigenten dienen zeer divers te zijn in hun slagtechniek. Als je slechts één manier van dirigeren beheerst, krijg je altijd dezelfde klank. Het is ook essentieel om continu vooruit te denken. Verder moeten dirigenten beschikken over een grote mate van flexibiliteit. Tijdens recitatieven van de Matthäus Passion bijvoorbeeld dient een dirigent en de solisten te volgen en het koor en het orkest te leiden.”

Alle dirigenten studeren aan de HKU. Vanaf september zijn ze binnen de opleiding onder leiding van Vermeulen met de voorbereidingen van de uitvoering bezig. Ze hebben elk hun eigen aria’s, koorstukken of recitatieven toegewezen gekregen.

Het koor wordt gevormd door projectkoor Koorlab Zutphen. Dit bestaat uit meer dan tachtig amateur- en semiprofessionele zangers uit heel Nederland, die zich speciaal voor dit project hebben aangemeld. Ook zingt er een kinderkoor van de Vrijeschool Zutphen mee. De solisten zijn allen aan het conservatorium studerende of net afgestudeerde zangers. Het orkest bestaat uit studenten van Oude Muziekafdelingen van de conservatoria van Utrecht, Den Haag en Amsterdam en wordt in de strijkerssectie aangevuld met gevorderde amateurs uit barokensembles uit de omgeving van Zutphen en Amsterdam. Vermeulen coacht de dirigenten, het koor en het orkest, Johannette Zomer begeleidt de solisten.

De generale repetitie is vrij toegankelijk. De uitvoering op zaterdag 8 maart begint om 15.30 uur. De toegang is vrij, collecte na afloop.

Meer informatie: klassiekemuziek.nl.