Zelensky: veiligheidsgaranties zijn sleutel tot vrede

Buitenland

Vrede in Oekraïne kan niet worden bereikt zonder stevige veiligheidsgaranties, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. „Veiligheidsgaranties zijn de sleutel tot vrede.” Vrede kan niet „in één uur of in één dag, vandaag, morgen of overmorgen worden bereikt”, zei Zelensky. Als iemand dat probeert, „dan zal dat niet werken”, zei hij tijdens een persconferentie, waarbij ook de EU-top en verscheidene Europese regeringsleiders aanwezig waren.