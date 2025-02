Haagse docent blijft verdacht van aanranding 1 leerling

De 28-jarige leraar gaf les aan groep acht van de Annie M.G. Schmidtschool en werd al voor zijn aanhouding ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat ontslag volgde op een melding in februari van ongepast gedrag en vervolgens aangifte van een of meerdere ouders tegen de leerkracht, maakte de onderwijsstichting De Haagse Scholen bekend.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben onderzoek gedaan naar de docent die les gaf op de locatie in het Statenkwartier, waarop hij werd aangehouden. Zowel de stichting als de politie deelden eerder niet meer details over of er mogelijk meer slachtoffers waren. Nu blijkt dus dat de verdenking over de aanranding van één kind gaat.