Jaarwisseling met alleen professionele vuurwerkshows? CU, SGP en CDA zien dat wel zitten

De drie christelijke partijen willen het kopen en afsteken van vuurwerk vergunningplichtig maken. Concreet betekent dit dat straks bijvoorbeeld de buurtvereniging het vuurwerk mag afsteken.

Niet alle politieke partijen hebben zich duidelijk uitgesproken in het vuurwerkdebat. Vooral NSC twijfelt. Mogelijk speelt daarbij ook mee dat de partij niet precies weet wat haar kiezers op dit punt vinden. Wel lijkt er in politiek Den Haag meer animo voor een verbod te komen. Het CDA, dat eerder geen vuurwerkverbod in het verkiezingsprogramma had opgenomen, heeft nu aangegeven wel de initiatiefwet te willen steunen.

De vraag is of een vuurwerkverbod zin heeft als er zo veel illegaal vuurwerk ons land binnenkomt. Politiek redacteur Jakko Gunst geeft aan dat als er een landelijk vuurwerkverbod komt, dit invloed kan hebben op de invoer van het illegale vuurwerk, want dan is vuurwerk, of het nu legaal of illegaal is, hoe dan ook verboden.

Het afsteken van vuurwerk is een traditie die stevig in Nederland geworteld is. De vraag is of een totaalverbod te verwachten is. Jakko: „De Tweede Kamer lijkt zich stapje voor stapje naar een compromis toe te bewegen, waarbij een veilige jaarwisseling centraal staat en het grootschalig afsteken van vuurwerk niet meer mag. Wel kunnen verenigingen dan een ontheffing krijgen voor het geven van een vuurwerkshow. Op deze manier gaat onze Oudejaarsdag er wel anders uitzien.”