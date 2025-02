Apple stijgt op Wall Street na grote investeringsplannen in VS

De bekendmaking van de omvangrijke investering in de thuismarkt volgt enkele dagen na de ontmoeting van Apple-topman Tim Cook en president Donald Trump. Trump zei na de ontmoeting met Cook al dat Apple honderden miljarden dollars in de VS zou investeren en impliceerde dat de iPhone-maker lokaal investeert omdat het geen tarieven wil betalen. De Amerikaanse president dreigt met een extra belasting van 10 procent op goederen die uit China worden geïmporteerd. Apple maakt het overgrote deel van zijn iPhones en andere producten in dat land.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was positief, na de zware verliezen op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 43.607 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6040 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 19.643 punten.

De Dow zakte vorige week 2,5 procent en leed daarmee het grootste verlies sinds oktober vorig jaar. De S&P 500 verloor afgelopen vrijdag 1,7 procent. Dat was het grootste dagverlies van dit jaar. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse bedrijfsactiviteit en het consumentenvertrouwen zorgden vrijdag voor onrust bij beleggers.

Beleggers kijken verder uit naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. Nvidia (plus 2,3 procent) is de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld. Eerder dit jaar zorgde de Chinese start-up DeepSeek echter voor opschudding in de techsector. De chatbot van het bedrijf levert namelijk prestaties die vergelijkbaar zijn met concurrenten tegen een fractie van de kosten en met minder chips.

Berkshire Hathaway steeg 2,2 procent. Het investeringsbedrijf van de bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett heeft in 2024 voor het derde jaar op rij een recordresultaat behaald. Berkshire profiteerde onder meer van hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en een beter resultaat bij autoverzekeraar GEICO.