EU-ministers besluiten niet tot nieuwe sancties tegen Rwanda

Onder meer België dringt aan op strafmaatregelen tegen Rwanda. De Amerikaanse regering heeft onlangs sancties genomen tegen Rwanda. De Europese Unie moet „niet minder streng zijn dan de Verenigde Staten”, zei de Belgische minister Maxime Prévot van Buitenlandse Zaken maandag.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei dat de situatie in het oosten van Congo „zeer ernstig” is en dat er een regionaal conflict dreigt. Maar ze kondigde geen sancties aan. Of er sancties komen, hangt af van ontwikkelingen ter plaatse, zei ze. „We hebben bij Rwanda aangedrongen om zijn troepen terug te trekken.”

Wel wordt het defensieoverleg van de EU met Rwanda opgeschort. Samenwerking met Rwanda op het gebied van kritieke grondstoffen wordt niet opgeschort, de samenwerking wordt opnieuw bekeken. Nederland staat positief tegenover persoonsgerichte sancties tegen Rwandese functionarissen.

De rebellengroep M23 is met steun van Rwanda bezig met een opmars in het oosten van Congo. Volgens de VN probeert Rwanda via M23 toegang te krijgen tot grondstoffen in Congo. In het gebied zijn al een miljoen mensen gevlucht. Volgens de Congolese premier zijn sinds januari meer dan 7000 mensen omgekomen.