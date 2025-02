Franse oud-chirurg bekent in gigantisch misbruikschandaal

De voormalige specialist Joël Le Scouarnec wordt beschuldigd van misbruik van 299 vooral jonge en bewusteloze patiënten in ziekenhuizen tussen 1989 en 2014. Het proces geldt als een van de grootste pedofiliezaken ooit in het land. Van de slachtoffers waren er 256 jonger dan 15. De gemiddelde leeftijd was 11 jaar. Het jongste slachtoffer was 1, het oudste 70. Het merendeel was onder narcose.

Le Scouarnec (74) is aangeklaagd voor ernstige verkrachting en ernstige aanranding. Daarnaast maakte hij volgens justitie misbruik van zijn positie als arts.

Hij werd in 2020 in Saintes al veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de verkrachting en aanranding van vier kinderen, onder wie twee van zijn nichtjes.

Onderzoekers spoorden de slachtoffers van de chirurg op door zijn dagboeken te bestuderen die werden ontdekt tijdens een huiszoeking in 2017, nadat een buurmeisje hem had beschuldigd van verkrachting. Zijn notities bevatten de namen, leeftijden en adressen van zijn slachtoffers, evenals het geweld dat werd toegepast, vaak onder het mom van een medische ingreep.

Het proces duurt naar verwachting tot juni. De aangeklaagde riskeert twintig jaar cel.