Groot-Brittannië kondigt groot sanctiepakket tegen Rusland aan

Het pakket, dat samenviel met het derde jaar van de oorlog, richtte zich ook op de Noord-Koreaanse minister van Defensie, No Kwang Chol. Dit gebeurde vanwege de inzet van Noord-Koreaanse troepen op Russisch grondgebied. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend sancties te hebben opgelegd aan producenten en leveranciers van machines, elektronica en goederen, waaronder microprocessors die in wapensystemen worden ingezet. Deze bedrijven zijn gevestigd in onder meer Turkije, Thailand, India en China.

Onder de rijke Russen die op de sanctielijst staan, bevindt zich ook miljardair Roman Trotsenko. Hij is eigenaar van tientallen luchthavens in Rusland, een scheepvaartlijn en verschillende Russische havens. De regering legde ook sancties op aan nog eens veertig schepen die volgens Groot-Brittannië werden gebruikt om Rusland te helpen sancties te ontwijken door olie te vervoeren.