Klaverblad mocht verzekering niet zonder reden opzeggen

Klaverblad annuleerde de verzekering in augustus 2023 volgens de in de regels vastgelegde opzegtermijn, maar wilde ook na vragen van de klant de reden niet geven. Dit mag niet, meldt Kifid na een uitspraak van de geschillencommissie.

„Bij het sluiten van een nieuwe verzekering krijgt de aspirant-verzekeringnemer in de regel de vraag of een eerdere, andere verzekeraar wel eens een verzekering van hem/haar heeft opgezegd. Als dat zo is en de aspirant-verzekeringnemer kan geen reden voor de opzegging geven, omdat die reden niet bekend is, dan zou dit voor de aspirant-verzekeringnemer nadelig kunnen aflopen”, motiveert de commissie de uitspraak op de website van Kifid.